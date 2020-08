Cattolica, online il video integrale dell’incontro sul futuro della scuola Repubblica

Attualità

Cattolica

| 17:59 - 13 Agosto 2020

Il sindaco Mariano Gennari in un fermo immagine dell'incontro trasmesso via streaming.

Sui canali del Comune di Cattolica, pubblicate le riprese del confronto con i cittadini sulle ipotesi per superare le criticità sull’edificio della scuola Repubblica. Oltre due ore di approfondimento da visionare per dare modo, anche a chi non è riuscito a partecipare, di ascoltare quanto emerso dal dibattito. Nell’incontro, svoltosi la scorsa settimana al Centro polivalente, esposte dai tecnici le proposte progettuali per intervenire al palazzo esistente o puntare sulla realizzazione di una nuova struttura. Buona le presenza della cittadinanza che ha voluto ascoltare gli interventi del Sindaco Mariano Gennari di Maria Luisa Stoppioni, Assessore alla Scuole e Politiche educative, Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5 "Progetti Speciali", Piergiorgio De Iuliis, Dirigente del Settore 3 “Servizi Educativi”, dell’Architetto Carlo Palmerini, Funzionario Ufficio Lavori Pubblici, e dell’Ingegnere Mauro Cevoli, Strutturista incaricato delle verifiche sugli edifici scolastici cattolichini. Dopo l’esposizione delle due proposte, realizzazione del nuovo edificio o riqualificazione dell’esistente scuola, l’incontro si è aperto al confronto con gli intervenuti. Si è trattato di un momento di scambio di opinioni, a volte anche vivace, che è servito a carpire esigenze ed umori della collettività, del corpo docente, dei genitori degli studenti. Tra i temi di riflessione proposti, quello di veder “sguarnire” il centro della città di un istituto scolastico, quello relativo alle tempistiche dell’intervento e dei costi, il reperimento di fondi regionali e/o comunitari. L’incontro si è concluso con la prospettiva di un nuovo prossimo aggiornamento in vista della riapertura del nuovo anno prevista per il 14 settembre.

Oltre due ore di approfondimento e dibattito disponibili al link