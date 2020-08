Doppia premiazione ai nuovi ambasciatori di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:14 - 13 Agosto 2020

Ambasciatori del turismo premiati a Riccione.

Doppia premiazione ieri al palazzo del Turismo di Riccione ai nuovi ambasciatori della Perla verde da parte dell'assessore Stefano Caldari: sono la famiglia Micheletto con Luciano,Olga e le figlie Milena e Manuela di Vicenza e la signora Bruna Conter di Maclodio, Brescia.



La famiglia vicentina è presenza fissa Riccione dal 1980, alcuni anni in hotel e poi in appartamento, ma sempre alla stessa zona di spiaggia, lo stabilimento 51. Curioso il loro primo incontro con Riccione, dovuto alla casualità. Era l'estate del 1980 ed erano partiti da Vicenza in Fiat 600 con l'intenzione di cambiare destinazione rispetto alla tradizionale Jesolo. Mentre erano in autostrada, una forte pioggia li aveva costretti ad uscire al primo casello: Riccione. Da allora non hanno più cambiato meta scegliendo sempre la Perla Verde per le vacanze estive. La signora Bruna invece viene a Riccione da 35 anni nel mese di agosto e sempre all'Hotel Fantasy tanto da festeggiare tutti gli anni il compleanno del gestore il giorno 13 agosto.