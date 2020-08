Sotto la luna di Riccione due grandi serate in piazzale Roma con Mahmood e i Pinguini

Eventi

Riccione

| 16:08 - 13 Agosto 2020

Foto Valentina Sabino.

Due grandi serate con Deejay On Stage sul palco di piazzale Roma a Riccione. Venerdì 14 agosto alle ore 21 in piazzale Roma sale uno dei maggiori protagonisti del momento della scena musicale italiana, Mahmood. Reduce dalla popolarità dei successi al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest nel 2019, il cantautore italiano ha all’attivo un disco di platino per l’album Gioventù Bruciata. Nel 2020 pubblica alcuni singoli fra cui Rapide, Moonlight Popolare, Eternantena e Dorado, uscito a luglio in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid, che anticipano il grande tour italiano e europeo in partenza dai primi di novembre.



Sabato 15 agosto l’appuntamento a Riccione è con l’energia e il brio dei Pinguini Tattici Nucleari, la band italiana amata e apprezzata per uno stile del tutto personale che sa sapientemente attraversare più generi musicali in maniera geniale e originale. Il gruppo, composto da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, è stato rivelazione della passata edizione del Festival di Sanremo con una storia decennale nella musica alle spalle. Nel 2019 hanno pubblicato il loro quarto album, Fuori dall’hype ristampato nel 2020 mentre in autunno parte il loro attesissimo tour.



E in vista dell'importante fine settimana che ha visto un'impennata di presenze giusto dopo la Settimana rosa, conclusasi tutto sommato senza grossi scossoni per la Riviera, la sindaca di Riccione Renata Tosi approfitta degli auguri per la festività cristiana per invitare ancora una volta residenti e visitatori alla responsabilità: «Ferragosto è prima di tutto l'assunzione di Maria e una ricorrenza importante per Riccione come comunità unita di cittadini. Questo Ferragosto è sicuramente diverso dagli altri anni. Riccione ha capito fin da subito cosa vi fosse in gioco, in questo anno particolare e in quest'estate sorprendente: la nostra continuità, come comunità e come economia. Abbiamo rivendicato il nostro ruolo e anche se con divergenze, differenze di posizioni, umori e frenate, in Romagna abbiamo lavorato tutti insieme, perché il nostro è un obiettivo comune. Grazie ai mie operatori che non hanno fatto mancare la loro voce in quel coro che dalla città si è alzato subito per chiedere di aprirsi agli italiani e non di chiudersi. A voi va il mio più sincero augurio di buon Ferragosto. Ribadisco il mio appello alla responsabilità nel vivere i vari eventi e momenti che Riccione offre in questo periodo importante dell'anno. Con sicurezza, rispetto verso gli altri e verso noi stessi».