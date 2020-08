Calcio Novafeltria, nuovo acquisto per il reparto offensivo: arriva Filippo Mancini

Sport

Novafeltria

| 15:41 - 13 Agosto 2020

Filippo Mancini.

Il Novafeltria chiude la sua campagna acquisti annunciando un rinforzo per il reparto offensivo: dal Bakia arriva Filippo Mancini, classe 1998, che lo scorso anno ha militato in Promozione al Sant'Ermete. Nei due anni precedenti si era distinto in Prima Categoria con la maglia del Granata. Cresciuto nel vivaio del Bakia,



Mancini completa il pacchetto degli attaccanti "over" a disposizione di mister Fratta. "Un giocatore giovane, ma già di esperienza, con importanti qualità: confidiamo che possa aiutarci nel nostro percorso di crescita", commentano dalla società di via Cesare Battisti.