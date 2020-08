Latitante da 12 anni per furti e rapine, 57enne argentina scovata a Rimini dalla polizia

Cronaca

Rimini

| 14:13 - 13 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Colpevole di diversi furti nella capitale tra il 1992 e il 2008, una 57enne argentina era stata condannata in via definitiva a 5 anni e 3 mesi di reclusione, se non fosse che aveva fatto da subito perdere le sue tracce. L'hanno trovata gli agenti della squadra mobile della questura di Rimini all'una e mezza di mercoledì notte in viale Regina Margherita a Rimini. Riconosciuta e subito arrestata, è stata accompagnata nelle camere di sicurezza in attesa di essere trasferita alla sezione femminile della casa circondariale di Forlì. Nel suo curriculum non mancano furti con strappo, borseggi su autobus e metro, ristoranti e bar, quasi sempre nascondendosi dietro false apparenze, dalla manager in carriera alla cameriera in servizio. Nel tempo la sua efferatezza è aumentata, ponendo in essere anche rapine aggravate.