Ferragosto 2020, piscina e giochi piccanti nel club degli scambisti a Saludecio

Eventi

Saludecio

| 13:27 - 13 Agosto 2020

Una stanza del trasgressivo club privato di Saludecio.

Ferragosto nel segno della trasgressione sulle colline di Saludecio. Tutto pronto per l'evento in programma il 15 agosto prossimo nell'elegante e raffinata cornice della Villa Il Tempio, il club privato della Valconca più amato dalle coppie in cerca di esperienze piccanti. La giornata comincerà alle 10: il vero piatto forte sarà però alle 12.30 la grigliata a bordo piscina nel segno del divertimento, del relax e della voglia di socializzare. Non mancheranno frutta fresca e ghiaccioli per rinfrescare gli ospiti. L'appuntamento più hot dell'estate proseguirà quindi con giochi, musica e animazione fino a tarda notte. Alle 21 spazio alla cena a buffet. A seguire tutti in piscina per chiudere il Ferragosto con l'immancabile bagno di mezzanotte. Durante tutta la giornata sarà possibile rilassarsi usufruendo della Spa (con vasche idromassaggio e sauna) e della piscina della Villa e interagendo all'interno dei suoi ampi spazi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347-6591361. Per gli ospiti in arrivo da fuori provincia sono inoltre disponibili convenzioni con strutture ricettive della zona. Massima attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, con lo staff del Tempio che ha predisposto un apposito e rigido protocollo di sanificazione e igienizzazione per garantire a tutti i suoi ospiti un'esperienza coinvolgente e senza preoccupazioni.

“Il Tempio è un circolo privato affiliato al circuito Federitalia – spiegano i gestori della struttura –. Per entrare, partecipare alle serate e alle diverse attività è necessario diventare soci e sottoscrivere l’apposita tessera. Molte persone, magari poco avvezze a frequentare discoteche e locali, vengono qui semplicemente per incontrarsi e socializzare in un ambiente raffinato oppure per rilassarsi a bordo piscina o nella nostra zona benessere attrezzata. Organizziamo eventi, feste a tema e dj – set”. Trasgressione resta comunque la parola d’ordine del club privé di Saludecio. “Qui è permesso a tutti di vivere la propria sessualità senza restrizioni e in un contesto discreto, ma sempre nel rispetto degli altri ospiti e della loro privacy. Dopo il Covid abbiamo deciso di ripartire e di farlo in completa sicurezza nel rispetto delle normative per la tutela della salute”.