Arrestati quattro spacciatori in un parcheggio di Riccione: in albergo quasi 70 grammi di sostanze

Cronaca

Gabicce Mare

| 13:23 - 13 Agosto 2020

Quattro arresti e una segnalazione nel giro di 8 ore durante i controlli dei carabinieri di Riccione la nottata di mercoledì. Nel mirino quattro giovani, tutti pregiudicati, due stranieri e due italiani dai 20 ai 25 anni. Finito nelle maglie dei controlli anche un altro ventenne incensurato.



Il controllo è avvenuto nel parcheggio di un locale: due degli indagati si sono rifiutati di dare le loro generalità, hanno opposto resistenza e infine tentato di scappare con la complicità di altri due della comitiva. Sono stati bloccati e perquisiti, anche nella camera d’albergo occupata, in comune in un hotel di questo centro, dove sono stati trovati 60 grammi di hashish, 8 di cocaina e 600 euro in contanti, più il materiale necessario a confezionare la droga.



Nella camera del quinto giovane sono stati trovati altri 35 grammi di marijuana. Gli arrestati, espletate formalità rito, sono stati trattenuti presso queste camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo innanzi al tribunale di Rimini.