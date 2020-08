Cosa fare a Ferragosto 2020 a Rimini: tutti gli eventi da non perdere. Il calendario

Eventi

Rimini

| 13:11 - 13 Agosto 2020

Ruota Panoramica al porto di Rimini.

E’ partito il conto alla rovescia per il Ferragosto. Rimini e la Riviera continuano ad accogliere i propri ospiti in sicurezza e con il sorriso che contraddistingue questa terra dalla vocazione ospitale.

Protagonista la musica, dal rock alla lirica, e ancora cinema, performance teatrali, appuntamenti culturali, visite guidate, ma anche iniziative per famiglie e attività sportive in tanti luoghi della città, tra centro storico e mare, in un circuito di arene all’aperto, tutte rigorosamente sotto le stelle. Tra le proposte, gli spettacoli dal vivo del palinsesto E la chiamano Rimini, disponibili su www.comune.rimini.it/elachiamanorimini, il Party di Ferragosto del 14 agosto Darsena SummerFest, ambientato nell’America degli anni ’50 – ‘60 – ’70, fra proiezioni e musica, nella suggestiva piazza della Darsena e la musica in piazzale Fellini che animerà la Festa della birra artigianale italiana. Continua inoltre l'intrattenimento, la musica e la simpatia dirompente di RDS 100% Grandi Successi, Radio partner dell'estate, in diretta - 7 giorni su 7 - dal Belvedere di piazzale Kennedy, la postazione che vede avvicendarsi le voci inconfondibili di Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva fino al 21 agosto.

Anche nel giorno di Ferragosto Rimini offre l’occasione per immergersi in un mare di cultura e scoprire il centro storico. A iniziare dall’Arco e dal Ponte voluti da Ottaviano Augusto, l’imperatore a cui dobbiamo le feriae Augusti, il nostro Ferragosto, istituite nel 18 a.C. per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. Nella giornata del 15 agosto il Museo della Città con la Domus del Chirurgo riservano l’opportunità di una visita rimanendo aperti tutto il giorno.

Come da tradizione anche i 15 comitati turistici di Rimini propongono iniziative da condividere in sicurezza, per un week-end illuminato dagli immancabili fuochi d’artificio sulla spiaggia (sabato sera a Torre Pedrera e a Miramare).

E, dopo il Ferragosto, a trainare gli appuntamenti estivi sono il Meeting per l’amicizia fra i popoli e Ulisse Fest, la Festa del viaggio Lonely Planet. Tra gli altri eventi di settembre da non perdere per tutti gli appassionati, i due appuntamenti della MotoGp e l’Italian Bike Festival, mentre a metà settembre prende il via la 71° Sagra Musicale Malatestiana con grandi concerti sinfonici, la musica da camera, l’itinerario nella musica del Settecento, l’omaggio a Fellini. Posticipato a fine settembre anche Al Meni, il circo 8 ½ dei sapori con Massimo Bottura e altri grandi chef italiani, che tornano, nell’anno del centenario di Fellini, con un’edizione speciale.



In questo contesto VisitRimini, la nuova Destination Management Company di Rimini, promuove il concorso fotografico #Riminilifestyle, che ha come tema lo stile di vita di questa città unica, per raccontare questo luogo attraverso gli occhi di chi lo vive. Mare, Spiaggia, Città, Natura, Cultura e Tradizione, in una parola #Riminilifestyle, tutto quello per cui Rimini è nel nostro cuore da racchiudere in uno scatto!

Per partecipare:

Scatta una foto di Rimini con un soggetto che rappresenti uno dei 2 temi principali: mare o città e pubblicala entro il 31 ottobre 2020 sul tuo profilo pubblico Facebook o Instagram con l'hashtag #Riminilifestyle menzionando @Visitriminidmc

Al termine del concorso una giuria decreterà i due vincitori dei buoni regalo da € 1.500 cadauno.

Info su www.visitrimini.com





Ecco alcuni degli eventi dal 13 al 16 agosto:



Fino a venerdì 21 agosto

Rimini, Belvedere Piazzale Kennedy

Rds 100% Grandi successi

Diretta radio e Aperitivo DjSet

Nel panorama dell’estate riminese non può mancare l’intrattenimento, la musica e la simpatia dirompente di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio emiliano. Dal Belvedere di piazzale Kennedy, dal 3 al 21 agosto, è in diretta - 7 giorni su 7 - la postazione che vedrà avvicendarsi le voci inconfondibili di Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva.

Questi gli orari: dal 3 al 16 agosto: dal lunedì al venerdì Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini dalle 15 alle 19; sabato e domenica Paolo Piva in diretta dalle 17 alle 21; dal 17 al 21 agosto Paolo Piva in diretta dalle 17 alle 21.

Si invita il pubblico a mantenere la distanza minima di un metro.



dal 10 al 13 agosto 2020

Rimini, Bagni Libra 63 - 63/A e 63/B - 64 – 65

Torneo di bocce

Pallino D'Oro e Master individuale maschile e femminile

I bagni Libra organizzano, come di consueto, un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce. L'evento si svolge mercoledì 12 agosto durante l'intera giornata. Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D e Amatori. Turisti e appassionati dell'attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali. La finalissima sarà disputata giovedì 13 agosto alle ore 21. Le premiazioni si svolgeranno il giorno seguente.

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24; mercoledì 12 agosto dalle 9 alle 24. Info: 338 6104321



giovedì, 13 agosto

Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga

Libri da queste parti - Oreste Delucca

Oreste Delucca presenta il libro: 'Toponomastica riminese: i nomi dei luoghi raccontano la nostra storia' (Luisè, 2019). L'autore, Sigismondo d'Oro 2013, è studioso delle origini di toponimi, ma anche di tanti episodi e storie cittadine nascoste. I nomi raccontano le storie delle città a cui sono legati aneddoti interessanti e curiosi. A presentarlo sarà l’editore Giovanni Luisè. Ore 21:30

Ingresso libero fino a esaurimento posti.Info: 0541 704479 interbib@comune.rimini.it



giovedì, 13 agosto

Rimini, Corte degli Agostiniani

Coro lirico Amintore Galli

Il Coro Galli di Rimini eseguirà un concerto di brani corali tratti da opere liriche con accompagnamento pianistico. Ingresso libero su prenotazione. Ore 21:30Info e prenotazioni: 348 1634336 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.



giovedì 13 agosto

Rimini, San Giuliano – Arena Lido

Il grande passo

Commedia Italia 2019 (96 minuti), con l'inedita coppia Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.

Regia Antonio Padovan.

Ospiti della serata il regista Antonio Padovan, l’aiuto regista Alessandra Gori (riminese) e due scenografi Gaspare De Pascali e Mattia Lorusso, che incontreranno il pubblico prima della proiezione e subito dopo per raccogliere le impressioni e raccontare qualche aneddoto sulle riprese.

Ore 21:15. Prevendita biglietti www.liveticket.it/arenalido



giovedì, 13 agosto

Rimini Miramare, Colonia Bolognese

Otto Panzer Show

Teatro di strada per le famiglie. Clowneria con Otto Panzer,che sarà contemporaneamente l'uomo più forte del mondo, l'equilibrista, il prestigiatore, il clown, senza perdere la grinta del teutonico direttore di un fantomatico Circo. A cura di Alex Gabellini – Associazione Strada di San Germano.

Ore 18.00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: www.ilpalloncinorosso.it



giovedì 13 agosto

Rimini, Chiostro San Giuliano

La vela illuminata

Finale della Rassegna cinematografica itinerante al Chiostro San Giuliano di Rimini con i classici restaurati e la travolgente commedia di Billy Wilder 'Uno, due, tre!' con James Cagney. Ore 21:15. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 328 2571483www.cinematiberio.it/eventi/chiostro-estate-2020/



venerdì 14 agosto

Rimini, San Giuliano Mare, Arena Lido

Darsena SummerFest

Party di Ferragosto ambientato nell’America degli anni ’50 – ‘60 – ’70 con i travolgenti ritmi del rock 'n 'roll e rhythm blues. Dalle 19.30 pre-show con Dj’sSunset Sound e Mercatino vintage. Alle ore 21.15 la proiezione restaurata del film cult ‘The Blues Brothers’di John Landis (1980) riporterà sullo grande schermo le icone del rhytnm blues tra cui B.B. King, Billy Preston, Aretha Franklin, James Brown, Eric Clapton, Eddie Floyd, JimmieVaughan. A seguire il concerto live The Rock 'n rollKamikaes e il dj set con le ricerche sonore di TwistinRumblee Mr. Lucky dj Italian hot wax". Ingresso 5 €. Prevendita biglietti www.liveticket.it/arenalidoInfo: www.notorius.org



da venerdì 14 a domenica 16 agosto

Parco Federico Fellini, Marina Centro di Rimini

Birrimini

Festa della birra artigianale italiana, streetfood e musica

Manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. La tre giorni nel Parco Federico Fellini, cuore di Marina Centro, ospiterà gli stand dei birrifici artigianali italiani e del cibo di strada. Ad accompagnare i visitatori, nel viaggio fra le realtà artigianali della produzione birraria, la musica fra dj set e i concerti live dei gruppi che si alterneranno sul palco il venerdì e il sabato sera: la storia del rock con Crotalo Company e una miscela di rock, folk, Irish e blues con Miami & the Groovers.

Orario: venerdì 14 dalle ore 19.00; sabato 15 e domenica 16 dalle 11.00

Ingresso libero. Info: info@assovespucci.com



venerdì, 14 agosto

Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

Appunti dal viaggio di un emigrante

Concerto poetico liberamente ispirato al racconto “L’emigrante” di Nino Pedretti

Liana Mussoni voce, Alessandro Pagliarani sax, Fabrizio Flisi pianoforte, Tiziano Paganelli fisarmonica flauto e percussioni. Ideazione e regia Liana Mussoni.

Ore 21:15. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È opportuno mantenere il distanziamento di almeno un metro e indossare la mascherina in caso di contatto più ravvicinato. Info: www.comune.rimini.it/elachiamanorimini

venerdì 14 agosto

Centro storico di Rimini

Rimini Shopping Night

Per tutta l'estate sarà possibile approfittare delle proposte dei negozi del centro e dei borghi che aderendo all’iniziativa, osservano un orario straordinario, accogliendo i clienti fino alle 23.30, mentre i ristoranti e i locali proporranno menù a tema e cocktail ad hoc. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/



venerdì 14 agosto

Museo della Città

Dipingi con me

Atelier di pittura e disegno organizzati da Antonietta Corsini al Museo

Ore 17. Per adulti e ragazzi. Costo 6 €. Info e prenotazioni: 353/4080125 antoniettacorsini@gmail.com



venerdì 14 agosto 2020

viale Principe di Piemonte, 61 - Miramare di Rimini

Skateboarding alla Colonia Bolognese

Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso

Ultima lezione di Skateboarding all'interno della Colonia Bolognese a cura dell’ Associazione 'Il Palloncino Rosso' con la collaborazione di Skateboard Riccione e della Cooperativa Sociale Smart.

A partire dall'età di 6 anni. Non è necessario portare lo skateboarding.

E’ obbligatoria la prenotazione, anche con modulo al seguente link: https://forms.gle/sEQB6MC5FySxQHoK6

Orario: dalle 16 alle 17 Ingresso a pagamento. Info: www.ilpalloncinorosso.it

sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 - ore 21:15

Rimini, san Giuliano Mare – Arena lido

Volevo Nascondermi

Prima visione, regia Giorgio Diritti

Arriva sul grande schermo la vita di Antonio Ligabue, grande pittore naif

Prevendita biglietti www.liveticket.it/arenalido



Domenica 16 agosto

Rimini

76° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri

Cerimonia commemorativa con partecipazione della Banda Città di Rimini e spettacolo di canzoni e poesie dal titolo "Piazza dei Tre Martiri" di Alessio Lega e con Rocco Marchi,in ricordo dei Tre Martiri, organizzato dall'Anpi sezione di Rimini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazioni a rimini.anpi@gmail.com

Orario: cerimonia commemorativa ore 10 in piazza Tre Martiri; spettacolo ore 21.30 alla Corte degli Agostiniani







Visite guidate nella settimana di Ferragosto





giovedì 13 agosto

Tra Antico e Presente

Da Cesare a Fellini. 2000 anni di storia fra le sale del museo della città

Incontro al Museo della Città, ore 10:30

I grandi personaggi che hanno segnato le vicende della storia della città, che l’hanno fatta crescere e che ne hanno reso celebre il nome nel mondo, in un percorso fra archeologia e arte: da Cesare

ad Augusto, dal Chirurgo di Ariminum ai pittori della Scuola riminese del Trecento, da Sigismondo Pandolfo Malatesta ai tanti artisti attivi alla corte malatestiana, da Guido Cagnacci al Guercino, fino a De Pisis e Federico Fellini.

Info e prenotazioni: 0541 793851



giovedì 13 agosto

Tra Antico e Presente

Grandi artisti alla corte dei Malatesta e nella Rimini del Seicento

Incontro al Museo della Città, ore 17:30

I pittori della Scuola riminese del Trecento, Giovanni Bellini, Agostino di Duccio, Ghrlandaio: tanti i maestri chiamati a operare per la corte malatestiana che il Museo custodisce nelle sue sale a

testimonianza del mecenatismo dei signori di Rimini così come tanti sono i pittori emiliano-romagnoli quali Cagnacci, Guercino e Centino, attivi a Rimini in un secolo di inquietudini, il Seicento. Info e prenotazioni: 0541 793851

giovedì 13 e venerdì 14 agosto

Notturno d’Arte e Notturno d’arte Focus on

Arco d’Augusto, ore 21:30

Giovedì, passeggiata culturale serale nel centro storico di Rimini per ammirare i più importanti edifici riminesi e per ricordare personaggi illustri legati alla città. Nella settimana del Ferragosto l’approfondimento del venerdì è su ‘L’imperatore Augusto’. Info e prenotazioni: 333 7352877



venerdì 14 agosto

Tra Antico e Presente

Il Teatro Galli

Incontro a Teatro Galli, mercoledì ore 21:30 – venerdì ore 17:30

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Info e prenotazioni: 0541 793851



venerdì 14 agosto

Tra Antico e Presente

Fellini e Gruau. Due riminesi nel mondo

Incontro al Museo della Città, ore 17:30

Il genio riminese espresso da due celebri personaggi che hanno trovato fortuna allontanandosi dalla città di origine, ma che hanno mantenuto forte il legame affettivo con l’ambiente in cui sono nati. Un percorso per scoprire il “libro dei sogni” di Federico e l’arte grafica in cui ha eccelso Renato. Info e prenotazioni: 0541 793851



sabato 15 agosto

Tra Antico e Presente

Essere medici nel III secolo d.c.: il chirurgo di ariminum

Incontro alla Domus del Chirurgo, ore 10:30

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso gli “indizi” emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Info e prenotazioni: 0541 793851



sabato 15 agosto

Rimini, Miramare

Tour Colonie Marine

Colonie, ore 18:00-19:30

Scoprendo storia e storie delle vecchie colonie di Rimini, visite guidate a cura di Confguide Rimini

Info e prenotazioni: confguidetour@gmail.com



Dal 12 al 15 agosto

Rimini

Speciale Ferragosto

Ogni giorno una possibilità per conoscere la città, per scoprirla a piedi o pedalando, in visite guidate o passeggiate accompagnati da esperti che porteranno alla scoperta dei luoghi più ricchi di storia e bellezza a Rimini o immersi nella natura sulle sue colline. Info e prenotazioni: 0541.53399 www.visitrimini.com.





Fuochi d’artificio sul mare



Sabato 15 agosto fuochi d'artificio in spiaggia al Bagno 149 di Miramare, ore 22.30

Sabato 15 agosto fuochi d'artificio in spiaggia al bagno 76 di Torre Pedrera, ore 23.00







Eventi organizzati dai Comitati turistici delle frazioni balneari



giovedì 13 agosto 2020

Lungomare via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Festa dell'Amore

Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l'evento dedicato agli innamorati. Durante la serata, musica itinerante dal vivo sul lungomare, dove un pianista settecentescosuonerà con un magnifico pianoforte a coda bianco note d'altri tempi, lasciando un romantico ricordo a tutti i passanti. A cura del comitato turistico

Dalle ore 21.



giovedì 13 agosto

Piazza Pascoli - Rimini Viserba

Cinema in piazza

Appuntamento con la rassegna cinematografica estiva

Ore 21



giovedì 13 agosto

Piazza Adamello, Rimini Rivabella

Spettacolo di burattini

Animazione e intrattenimento per i bambini, con lo spettacolo di burattini del Teatro Medini, a cura del Comitato Turistico di Rivabella Orario: 20.00 - 24.00



giovedì 13 agosto

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Artisti di strada

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada. Orario: dalle ore 21

Venerdì 14 e sabato 15 agosto

Lungomare Spadazzi, Miramare di Rimini

Ferragosto a Miramare

Mercatino artigianale e musica dal vivo: dal liscio al jazz….in attesa dei fuochi d’artificio (ore 23)



venerdì 14 agosto

Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva

Spettacolo per bambini

Il Comitato Turistico 'I love Bellariva' propone degli spettacoli per bambini con i burattini di Happy Circus.

Orario: dalle 20.30



venerdì 14 agosto

Rimini, Torre Pedrera - Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 69)

'Aspettando Ferragosto'

Serata in musica con Witheradiøn - twentyonepilots tribute band sul nuovo lungomare di Torre Pedrera

Orario: 21 – 24



venerdì 14 agosto

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Performance teatrale

A cura del comitato turistico



venerdì 14 agosto

Giardini dei bagni 112/113, 115/116, 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Musica e ballo a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.Dalle ore 21



Venerdì 14 e domenica 16 agosto

Piazza Pascoli - Rimini Viserba

Animazione e intrattenimento per i bambini

A cura del Comitato turistico



Sabato 15 agosto

Via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera

La grande festa di Ferragosto

Dj set con le musiche disco anni ‘70/’80 e dj che si alterneranno ricreando una spettacolare "open disco night"sul lungomare nuovo di Torre Pedrera.Dalle ore 21

Alle ore 23:30 spettacolo pirotecnico all’altezza bagno 76.



Sabato 15 agosto

Piazza Pascoli - Rimini Viserba

Ferragosto a Viserba

Serata in musica con esibizioni dal vivo

A cura del comitato turistico



sabato 15 agosto

Giardini dei bagni 112/113 e 120/128 e bagni 115/116, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Ferragosto in spiaggia a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e balli sulla spiaggia con Casadei Danze nei giardini dei bagni 120/128.Al bagno 112/113 si esibisce 'Enzo Performer'

Dalle ore 21



Domenica 16 agosto

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.

Orario: dalle ore 21

Domenica 16 agosto

Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva

Spettacolo musicale con Boom Boom Dj set

A cura del comitato turistico







Mercati e mercatini



giovedì 13 agosto

Viale Vespucci, dalle ore 17 alle 24

Market.in.da.street - Artigianinstrada

Mostra mercato di artigianato artistico ed alimentare



giovedì 13 agosto

Piazza Paolucci di Calboli, Viserbella di rimini

Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00



13 - 14 – 15 agosto

Miramare viale Oliveti - lato mare

'La Fiera di Miramare'

Mercatino tradizionale

Ogni giovedì dalle 17 alle 24



venerdì 14 agosto

Piazza Cavour, dalle ore 18:30

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna nel centro storico di Rimini con le sue bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.



Venerdì 14 agosto

Rivabella, Piazzale Adamello

Mostra dell'artigianato 'Hand Made 2020'

Ogni venerdì dalle 18.30 alle 24



Venerdì 14 agosto

Rivazzurra, Lungomare, dal bagno 120 al 128

'Bancarelle al mare'

Ogni venerdì dalle 18 alle 24



Domenica 16 agosto

Bellariva, Piazzale Toscanini

'Bancarelle al mare'

Ogni domenica dalle 18 alle 24







Il calendario degli eventi potrebbe subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399