Ruba generi alimentari e tira una gomitata in faccia per scappare: 42enne arrestato per rapina

Cronaca

Rimini

| 12:59 - 13 Agosto 2020

Aveva appena rubato generi alimentari al Conad di via Vespucci a Rimini e si era fatto strada per uscire, colpendo in faccia un addetto del supermercato con una gomitata. Allertati i carabinieri il colpevole, un rumeno 42 enne già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, è stato bloccato e condotto in caserma. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita; il responsabile del supermercato è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. Al termine dell’udienza, svoltasi giovedì mattina, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a due anni di reclusione che dovrà scontare in carcere, dove è stato subito accompagnato.