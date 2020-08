Ferragosto a Rimini, Prefetto "presidi fissi e agenti in borghese", discoteche sott'occhio

Attualità

Rimini

| 12:10 - 13 Agosto 2020

Dj in azione.

Le discoteche saranno sorvegliate speciali nel Ferragosto riminese, con servizi mirati di forze di polizia. Lo ha annunciato, in un'intervista all'edizione locale del Resto del Carlino, il prefetto Giuseppe Forlenza. Giovedì in prefettura ci sarà una nuova riunione per organizzare i servizi specifici nei luoghi dove si prevede un maggior afflusso di persone, a cominciare proprio dalle discoteche, con rinforzi in arrivo da altre città. "Ci saranno presidi fissi - dice Forlenza - ma anche molti agenti in borghese. Dobbiamo fare in modo che tutte le misure necessarie alla sicurezza delle persone e per evitare contagi vengano rispettate. Mi rendo conto che per il titolare di un locale è difficile gestire un sacco di gente, ma chiedo a loro di fare rispettare le regole. Gli assembramenti ci sono, è innegabile. Vedremo di gestirli."