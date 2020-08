Buon compleanno Pro Loco di Pennabilli, l'associazione compie 70 anni e festeggia con la città

Eventi

Pennabilli

| 11:58 - 13 Agosto 2020

La locandina della festa.

L’Associazione Pro Loco Pennabilli compie settant’anni e celebra la storia, le invenzione, le iniziative e la vita di una delle Pro Loco più longeve e attive d’Italia.

Nella serata di Ferragosto, sabato 15 agosto 2020, alle ore 21:30 nell’Anfiteatro di Piazza Garibaldi si terranno i festeggiamenti dell’associazione nata nel 1950 con l’intento di promuovere in ogni forma il territorio del Comune di Pennabilli.

Si ripercorreranno le tappe fondamentali della storia della Pro Loco mentre il maestro Gildo Montanari e i Penna Boys suoneranno le canzoni più iconiche di ogni decennio, in un parallelo tra la storia locale e la storia pop d’Italia.



Al termine, tradizionale cocomerata per tutti.