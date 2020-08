Ferragosto in Aquafan con Rudy Zerbi in diretta su Radio Deejay

Eventi

Riccione

| 11:01 - 13 Agosto 2020

Rudy Zerbi.

Una Maxi Onda così alta non si vede tutti i giorni… e Rudy Zerbi non se la poteva perdere neanche quest’anno! Il conduttore tv e produttore discografico da inizio mese fa compagnia a tutti gli italiani in questo lungo mese estivo, dagli studi di Radio Deejay in Aquafan.



Dalla Piscina Onde, Zerbi trasmette ogni giorno (dal lunedì al sabato) in diretta dalle 10 alle 13. Accanto a lui sempre, dal lunedì al sabato, c’è quest’anno anche Chicco Giuliani, dalle 13 alle 16.



Per quattro appuntamenti speciali Rudy sarà poi ospite d’onore e co-conduttore insieme al frontman di Aquafan, Franky, della Maxi Onda e dell’appuntamento con il Maxi Tik Tok, delle 15:15, uno dei momenti più adrenalinici e divertenti delle giornate nel parco acquatico.



“Le mie giornate iniziano con Aquafan la mattina presto e finiscono sul palco la sera tardi in piazzale Roma _ dice Rudy Zerbi _ Ad Aquafan sto bene perché incontro le persone che ci ascoltano e ci guardano. Le famiglie, persone belle e sorridenti che hanno voglia di divertirsi e di passare una giornata di serenità. Questa cosa rende sereno anche me. Appena entro nel parco mi viene un sorriso che mi accompagna poi per tutto il resto della giornata”.







Nei giorni 14 e 15, 18 e 21 agosto, Rudy salirà sul palco della Piscina Onde per fare compagnia al pubblico, tra dirette Facebook e dj set con 'Party Virtuale', durante uno dei momenti più emozionanti del parco acquatico. Immancabili i selfie con il pubblico… a distanza di sicurezza!







In questi giorni di Ferragosto le sorprese in Aquafan sono una dietro l’altra. Si parte il 14 agosto con Adam Clay e il tronista Alessio Campoli, ospiti del ‘Party Virtuale’ in Piscina Onde delle 15:15. Il 15 agosto Matteo Botteghi in consolle e con lui il violinista ‘dance’ Andrea Casta. Lunedì 17 agosto sarà la volta di Rudeejay a far ballare il grande pubblico.