Vigilia di Ferragosto a Montescudo con lo spettacolo di Roberto Mercadini

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 07:42 - 13 Agosto 2020

Roberto Mercadini.

Continuano gli appuntamenti estivi di Oltremisura 2020, la rassegna a cura de L’Attoscuro che venerdì 14 agosto alle ore 21.30 presenterà all’aperto nello spazio “Ghiacciaia” di Montescudo lo spettacolo Fuoco nero su fuoco bianco di Roberto Mercadini, un racconto tentacolare della Bibbia ebraica. Un evento realizzato grazie al sostegno della Banca Etica di Rimini-San Marino.



Un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia che Mercadini, autore e interprete dello spettacolo, rercorre tra esilaranti storie di duelli, curiosità e aneddoti.

Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica, spalancando un mondo, capitolo dopo capitolo.



Così Mercadini racconta dello spettacolo: “Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”.

La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose.



Uno spettacolo da non perdere e un’ottima occasione per festeggiare il Ferragosto in collina.