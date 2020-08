Volley B2: Giada Godenzoni firma per il Cattolica

Sport

12 Agosto 2020

Nel riquadro Giada Godenzoni.

Il Retina Cattolica Volley, che quest'anno disputerà il campionato di serie B2, annuncia l'acquisto di Giada Godenzoni. La presentazione di Giada è affidata a coach Matteo Costanzi: "Dopo due stagioni a fare esperienza fuori, torna Giada Godenzoni che con il Cattolica Volley aveva fatto un percorso di diversi anni. Torna più matura, con l'esperienza di B2, avendo giocato un anno a Riviera e un anno a Forlì. Cercavamo una banda esperta per un campionato di categoria nazionale. Ha dimostrato in B2 di essere un ottima giocatrice per la categoria. Per noi è un gradito ritorno, una ragazza forte in prima e in seconda linea. Ci darà molta stabilità in seconda linea, andremo così a rafforzare un nostro punto forte, e avremo più frecce nell'arco per la prima linea. Una giocatrice non altissima, ma che salta tanto, e ha vari angoli di attacco. Oltre alle qualità in campo, le sue caratteristiche umane sono perfette nel nostro contesto".