Verucchio: Andrea Bucci e Bruno Pelliccioni al Rally Città di Arezzo

| 16:36 - 12 Agosto 2020

Si è concluso domenica l'appuntamento con il 14° Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina al quale ha partecipato anche la Scuderia Malatesta di Verucchio con ben due portacolori: Andrea Bucci, nella categoria delle moderne, e Bruno Pelliccioni, nelle auto storiche.



Bucci, a bordo di Renault Clio R3, affiancato come sempre dal navigatore Manuel Barbieri, inizia la gara agguerrito e deciso a concludere nel migliore dei modi quest'ultimo appuntamento del Trofeo Race Day. Purtroppo, però, sulla seconda prova speciale, problemi alla centralina dell'auto lo costringono ad un prematuro ritiro; continua la competizione il giorno successivo dove in effetti dimostra la sua bravura ottenendo ottimi tempi. Tirando le somme, dunque, all'interno del Trofeo Race Day, conquista il 2° posto come pilota Under 28, il 3° assoluto delle Due Ruote Motrici e il gradino più alto del podio come Raggruppamento D.



Anche il nuovo alfiere della Malatesta, Bruno Pelliccioni, affiancato da Mirco Gabrielli, a bordo di Ford Escort RS 2000 ottiene un bellissimo 2° piazzamento assoluto nel campionato storico; dopo una brillante ed incontenibile partenza in prima giornata Pelliccioni continua un impegnativo testa a testa sull'Alpe di Poti per tutta la giornata successiva portandosi a casa un importante risultato e soprattutto un buon punteggio in vista del Campionato Italiano Terra.