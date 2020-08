A Cattolica ferragosto con lo showman Antonio Mezzancella e i fuochi d'artificio

Eventi

Sabato 15 agosto, giorno apice e “giro di boa” della stagione turistica, sarà una nuova serata di festa in sicurezza per Cattolica. Il Comune ha organizzato, per cittadini e vacanzieri, una evento all'insegna del divertimento e della spensieratezza in Piazza I°Maggio del quale, a partire dalle 21.30, sarà protagonista lo showman Antonio Mezzancella. Uno spettacolo di imitazioni, cabaret e canzoni, un varietà “anomalo” perché fatto da una sola persona che saprà stupire il pubblico con le sue caratterizzazioni. Per assistere allo spettacolo in tutta sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, l'area della piazza verrà delimitata e sarà possibile assistere occupando esclusivamente i posti a sedere previsti all’interno. All'ingresso prodotti igienizzanti per le mani ed accesso consentito indossando la mascherina.



A conclusione dell’esibizione di Mezzancella, alle 23.30, gli attesi fuochi artificiali proprio nella spiaggia antistante la piazza. Grazie alla posizione centrale, lo spettacolo pirotecnico curato dall’Amministrazione Comunale sarà visibile sia dagli alberghi di levante che da quelli di ponente. L’Amministrazione Comunale invita cittadini e turisti a questo appuntamento anche come riconoscimento per quanti, quest'anno in particolar modo, hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze a Cattolica.