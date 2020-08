A Italia in Miniatura una divertente gara di aeroplanini di carta

Eventi

12 Agosto 2020

Locandina dell'evento di Italia in Miniatura.

Giovedì 13 agosto Italia in Miniatura organizza un evento dalle mille sfumature, forse il più leggero e spensierato dell'estate: una gara di aeroplanini di carta, in una Piazza Italia trasformata in aeroporto, Ispirata dalla statua del bambino gigante alto 10 metri che torreggia all'ingresso del parco. L'evento si chiama "L'Italia prende il volo", una dedica alla capacità dei bambini di giocare con tutto, a chi non smette di volare con la fantasia e a tutti i bambini nati nel 2020.

Programma: 14:30 Laboratorio : Come fare un aeroplanino di carta che vola lontano.



15:30 Gara di volo : Special Guest: Lorenzo Iori , finalista ai mondiali "Paper Wings" di Salisburgo.



15:45 Flash mob: Il selfie prende il volo, fra centinaia di bandierine tricolore.



16:00 Spettacolo di Bolle di Sapone Giganti (Il Sognatore di Bolle ) con Alekos Ottaviucci.



Accolti dal piccolo aviatore di Italia in Miniatura e da due hostess vestite di colori e piume, i bambini saranno protagonisti di laboratori di costruzione di aeroplanini, che poi faranno volare. Due "dritte" le darà anche Lorenzo Iori, finalista mondiale, ai mondiali "Paper Wings" di Salisburgo, pronto a stupire con un'esibizione di volo a distanza e a farsi emulare dai bambini. Un selfie di gruppo, sventolando centinaia di bandierine tricolore, poesia, teatro e racconti condurranno al gran finale: alle 16:30, lo spettacolo "Il sognatore di Bolle", di Bubble on Circus, e le bolle giganti di Alekos Ottaviucci. I laboratori si svolgeranno a turni e nel rispetto delle disposizioni anti-CoVid. Parco aperto dalle ore 10:00, inizio evento ore 14:30. Biglietti per il parco: alle casse 23 Eur adulti/18 Euro ridotti, riduzioni e sconti per chi acquista online dal sito www.italiainminiatura.com