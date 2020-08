Elettrodotto a Sant'Andrea in Besanigo a Coriano, interramento in consiglio comunale

Attualità

Coriano

| 15:15 - 12 Agosto 2020

Il consiglio comunale di mercoledì 12 agosto discuterà l'approvazione della delibera che esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere di interramento di una parte dell'elettrodotto che attraversa il nostro comune nelle zone di Colombarina e Sant'Andrea in Besanigo, necessaria poiché tali opere, risultano non conformi allo strumento urbanistico vigente in quanto non previste.



L'opera è di grande rilevanza e vede interessati anche i comuni di Rimini, Riccione, Gambettola, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Santarcangelo di Romagna.



L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Anello a 132KV Riccione-Rimini" era stato presentato dalla società Terna SpA al Ministero per lo Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2020, il 30 /1/2020 il Ministero ha così dato l'avvio al procedimento, da quella data viene quindi sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, quali misure di salvaguardia. Il 27 febbraio il Mise comunica la sospensione del procedimento di 45 giorni per l'emergenza sanitaria e richiesta di integrazioni sulla relazione archeologica. Il 6 aprile il ministero comunica una ulteriore sospensione di 90 giorni poiché Terna è impossibilitata a produrre la documentazione richiesta a causa dell'emergenza. Il 13 luglio la Regione Emilia- Romagna, in considerazione dell'avvenuta conclusione del periodo di sospensione del procedimento dovuto alla citata emergenza sanitaria, ha richiesto Comuni interessati dalle opere, di accertare la conformità urbanistica delle stesse ovvero la rispondenza dell'intervento alle previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti e adottati e a comunicare gli esiti della propria attività di verifica entro i successivi 30 giorni.



Per l'insieme degli 8 comuni interessati, le opere prevedono la dismissione di 41 km di elettrodotti in aereo, la demolizione di 171 sostegni a fronte dell'infissione di 6 nuovi sostegni per le transizioni aereo/cavo ed i relativi raccordi e la realizzazione di 16,7 km di nuovi elettrodotti in cavo interrato e solamente 300 m di nuovi raccordi in aereo. Per Coriano verranno demoliti 7 tralicci ed i relativi cavi aerei i per un chilometro e 600 metri a fronte di un interramento di un chilometro e 400 metri di cavo e la realizzazione di un traliccio di testata.



Domenica Spinelli (sindaca di Coriano): "Siamo molto contenti di questo importante lavoro che vede nella frazione di Sant'Andrea in Besanigo un impatto positivo di notevole livello. Un miglioramento ambientale e paesaggistico molto apprezzato dai residenti come già constatato nell'assemblea pubblica di novembre scorso dove avevamo presentato il progetto che sarebbe stato realizzato. Sono soddisfatta del grande lavoro svolto dagli amministratori e dai tecnici. Grazie all'attenta analisi ed alle trattative svolte grazie alle quali si è riusciti ad eliminare anche il traliccio di testata posizionato proprio nel centro di sant'Andrea in Besanigo, spostandolo più a valle ad una distanza di circa 240 metri dall'abitato".