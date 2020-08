Riccione: nella settimana di ferragosto tanti eventi curati dalle associazioni e comitati d'area

Eventi

Riccione

| 15:14 - 12 Agosto 2020

Nel giardino di Villa Mussolini si tengono le lezioni di yoga.

Una nuova iniziativa si inserisce nel ricco calendario degli appuntamenti di Riccione promossi dai comitati d'area e dalle associazioni nel fine settimana di Ferragosto.



A partire dal 13 agosto ogni giovedì sera si svolge Viale Michelangelo Show Party, la rassegna a cura del Consorzio Viale Michelangelo che ogni settimana dalle ore 17 alle 24 propone spettacoli, intrattenimento e il mercatino per hobbisti e artigianato. Giovedì 13 l'appuntamento è con Lo Svarietà, uno spettacolo di intrattenimento e musica. Si conclude giovedì sera la rassegna del Festival delle Storie e delle arti alle ore 21 nel giardino di Villa Franceschi con Le radici di Federico Fellini. Romagnolo nel mondo, un appuntamento dedicato al grande maestro del cinema italiano. Miro Gori, poeta, saggista, fondatore e già direttore della Cineteca Comunale di Rimini, approfondirà il legame tra il Fellini uomo e artista e la sua terra di Romagna che ha ispirato tanta parte del suo percorso artistico e del suo immaginario. Una serata di cinema, emozioni, ricordi e suggestioni. L'evento, presentato da Alesssandro Formilli, è a cura dell'associazione Insieme per Riccione (ingresso libero fino a esaurimento posti). Nell'ambito delle manifestazioni artistiche che hanno avuto luogo nel giardino di Villa Mussolini, i pittori del gruppo I Giovedì dell'Arte, continueranno a dipingere en plein air, sempre disposti a rispondere alle domande e alle curiosità dei visitatori giovedì 13 dalle 20 alle 23. Sono previsti altri due appuntamenti: giovedì 20 e giovedì 27 agosto.



Per i più piccoli proseguono le rassegne di letture animate di Storia e storie in spiaggia, a cura della Biblioteca comunale e del Museo del territorio, che dà appuntamento giovedì 13 alle ore 17:30 alla spiaggia 122A mentre alle ore 21:15 i bimbi possono ascoltare le storie recitate di La ginnastica degli animali ai Giardini dell'Alba.



Giovedì 13 alle ore 21 in piazzetta San Martino la rassegna Il salotto dell'Abissinia presenta Tra fiaba e folklore, incontro con Ferruccio Cortesi e Marco Gentili. Venerdì e sabato sera proseguono a Riccione Paese Aperitivi d'estate, un'occasione per godersi il centro storico sotto le stelle. Sabato 15 agosto all'alba l'appuntamento è con le lezioni di Yoga al sorgere del sole che si tengono ogni settimana alle ore 6:30 nelle meravigliosa cornice del giardino di Villa Mussolini.



Per gli amanti del cinema appuntamento ogni sera alle ore 21:30, mercoledì escluso, con la rassegna di film sotto le stelle Cinema in Giardino a Riccione Paese (viale Lazio).



Un fine settimana anche di mercatini e curiosità: il 14 e 15 agosto appuntamento con l'artigianato e il fai-da-te del mercatino Handmade, viale Gramsci dalle ore 18:30 alle 24, La piazzetta delle idee a Riccione Paese, venerdì mattina e sabato sera e Non solo retrò sabato sera fra i viali Gramsci e San Martino.