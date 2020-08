Fenicottero a passeggio sulla spiaggia di Riccione: subito virale sui social

Attualità

Riccione

| 14:55 - 12 Agosto 2020

Il fenicottero intercettato a Riccione.

Questa mattina (mercoledì 12 agosto) ha fatto la sua comparsa un fenicottero sulla spiaggia di Riccione. L'esemplare si aggirava tranquillo e per nulla impaurito tra i bagnanti questa mattina alle prime luci del giorno, in zona porto. Quello che l'anno scorso era sembrata una sorpresa, quest'anno è invece una riconferma. Lo scorso anno sempre ad agosto, una coppia di fenicotteri aveva fatto tappa sulla spiaggia di Riccione nel periodo della migrazione. Fenomeno che si è riconfermato quest'anno con la presenza di questa mattina. L'uccello acquatico è stato immortalato da molti turisti e cittadini e sta spopolando di like sui social. Secondo l'ufficio ambiente del Comune di Riccione la ricomparsa del fenicottero, che solitamente sceglie le saline di Cervia, e la presenza quest'anno di un numero crescente di fratini sulla spiaggia del Marano, è un ottimo indicatore dell'equilibrio naturale di mare e sabbia a Riccione.