Misano: gestori discoteche a rapporto dal sindaco. "Massima attenzione su norme anti Covid-19"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:50 - 12 Agosto 2020

L'incontro tra l'amministrazione comunale di Misano e i gestori delle discoteche.

Massima collaborazione e massima attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza: è quanto chiesto questa mattina (mercoeldì 12 agosto) dall'amministrazione comunale di Misano Adriatico ai gestori delle quattro discoteche presenti sul territorio, Byblos, Living, Peter Pan e Villa delle Rose, in vista del weekend di Ferragosto. L'incontro, al quale hanno preso parte anche il Comandante della Polizia Intercomunale Achille Zechini, il Responsabile di Presidio Aleandro Carboni e l'Assessore Filippo Valentini, è stato proficuo.



«Abbiamo fatto il punto in vista del Ferragosto, ma anche dei prossimi 10 giorni, che saranno il periodo più 'caldo' – commenta il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. E' necessaria la collaborazione da parte di tutti, istituzioni, forze dell'ordine e, naturalmente, gestori dei locali. A loro abbiamo chiesto la massima attenzione per la limitazione degli accessi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza esistenti, ma anche il controllo rigoroso delle aree esterne, soprattutto per le discoteche che sorgono vicino ad aree abitate, e un'attenta gestione dell'audio, controllando il più possibile il volume della musica e limitando i vocalist fino alle 3». Prosegue il primo cittadino: «Ci troviamo in un periodo delicato e l'affluenza prevista nei prossimi giorni è alta. E' sicuramente fondamentale un comportamento responsabile da parte dei giovani, ma la buona riuscita delle serate non dipenderà solo da loro. Ci siamo lasciati con l'impegno ad aggiornarci e a monitorare la situazione».