Chiuso l'Hakuna Matata a Riccione: assembramenti e mancato uso mascherine

Cronaca

Gabicce Mare

| 14:09 - 12 Agosto 2020

E' stata promessa tolleranza zero, nel cuore dell'estate, con un rischio concreto di maggiori assembramenti, e in un periodo di risalita dei contagi da nuovo coronavirus. Così l'Hakuna Matata, locale sulla spiaggia di Riccione, dovrà chiudere per cinque giorni, saltando dunque tutto il weekend di Ferragosto, a seguito del provvedimento notificato oggi (mercoledì 12 agosto) dai Carabinieri della locale compagnia. C'è anche un verbale da 400 euro. Sono stati riscontrati nel locale, durante alcuni accertamenti da parte del personale dell'Arma nella notte scorsa (tra l'11-12 agosto), degli assembramenti di persone e il mancato uso delle mascherine.