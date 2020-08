Giornata Mondiale del Leone: una foto simbolo scattata a Rimini nel 1989

Attualità

Rimini

| 07:26 - 13 Agosto 2020

La foto è postata sulla pagina Fb del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone.

Una foto scattata a Rimini tanti anni fa è l'occasione per celebrare la "Giornata Mondiale del Leone" che ricorre il 10 agosto. L'immagine è particolare, ritrae un leoncino femmina in spiaggia e risale al 1989. A postarla su Facebook il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone. La storia di Cleo è quella di tanti animali che, negli anni 80, venivano usati dai fotografi per scattare immagini con i bagnanti nelle spiagge. "Lo sfruttamento di questi cuccioli aveva risvolti che la maggior parte dei turisti ignorava" raccontano i volontari del Centro "i cuccioli venivano strappati alle madre quando avevano poche settimane di vita e per tutta la stagione turistica trascorrevano molte ore sotto il sole, alimentati scorrettamente e molto spesso sedati affinché rimanessero tranquilli in braccio ai bambini. Alla fine della stagione estiva la maggioranza di questi animali venivano abbandonati o soppressi." Cleo era stata abbandonata a fine stagione estiva del 1989 proprio a Rimini e da lì era partita una catena di solidarietà per riuscire a trovarle una casa. Per circa un mese Cleo ha vissuto al canile di Rimini. In seguito è stata accolta da un cittadino che l'ha ospitata per qualche settimana. Proprio questa persona si è poi prodigata per cercare di trovare una sistemazione idonea per Cleo. Per qualche mese la leoncina ha trovato casa presso il Centro Tutela e Ricerca Fauna Selvatica ed infine è stata accolta in un parco in Francia dove ha potuto trovare altri leoni della sua età e vivere serena.