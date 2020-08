Sfreccia a 179 km orari sulla superstrada di San Marino: in arrivo maxi sanzione

Cronaca

Rimini

13:17 - 12 Agosto 2020

L'auto che viaggiava a 179 km all’ora sulla Superstrada di San Marino.

Il telelaser della Polizia Municipale lo ha colto a viaggiare ai 179 km orari sulla Superstrada di San Marino. Nelle prossime settimane il conducente di una vettura di grossa cilindrata sarà raggiunto presso la propria residenza da un "salato" verbale. L'amministrazione comunale di Rimini rileva che si tratta di una delle velocità più alte, mai registrate sulla Superstrada di San Marino, in una zona dove è previsto un limite di velocità di 70 km orari. Al proprietario dell'auto verrà notificato quanto previsto dal "comma 9 bis" dell'articolo 142 del Codice della strada, che dispone le sanzioni amministrative e accessorie per chi supera di oltre 60 km orari il limite di velocità: una multa di 847 euro e l'obbligo di comunicare i dati del conducente, per il quale è prevista, oltre alla decurtazione di 10 punti, anche la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Un periodo che dovrà stabilire successivamente la Prefettura.