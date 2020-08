Ferragosto: un ricco programma al Perle d'acqua Park di Riccione

Eventi

Riccione

| 12:35 - 12 Agosto 2020

Piscina del Perle d'Acqua Park di Riccione.

Sabato 15 e Domenica 16 agosto, Perle d'Acqua Park celebra l'apice dell'estate con un week end di eventi e proposte speciali che si bisseranno nelle due giornate.



Si partirà subito con un tocco di vanità, a tutti gli ospiti del parco termale verrà offerta gratuitamente la Maschera viso al fango termale vellutante e purificante. Un piacevolissimo trattamento di bellezza, un self treatment ricco dei preziosi sali termali delle acque di Riccione Terme per una pelle luminosa e vellutata. Foto challenge, tutti potranno diventare protagonisti e vincere altre giornate di benessere.Basterà scattare il selfie e postarlo taggando Perle d'Acqua Park: le foto più originali e divertenti verranno condivise sui social del parco e la foto che raggiungerà più reazioni verrà premiata con ingressi gratuiti al parco.



Nuove esperienze di benessere psicofisico e divertimento costelleranno il week end. L'appuntamento con l'Aquafitness sarà molto ricco; alle ore 11,30 la personal fitness coach Elisabeth Nemeth, condurrà gli ospiti al ritmo della Musica Celtica, in un intenso viaggio nelle emozioni stimolati dall'energia dell'acqua della grande piscina. Un'attività fisica coreografata, unica nel suo genere e molto coinvolgente che rigenererà il corpo e libererà la mente.



Ci sarà anche un evento dedicato ai più piccoli. l'appuntamento speciale sarà alle ore 15.30 con le Letture Animate: il regno della fantasia si spalancherà e nessun bimbo resisterà al fascino del racconto, ai personaggi e agli oggetti che si animano grazie alla magia della parola.



Ma Ferragosto è anche festa in tavola. GiòMula, al Bar Ristorantino del parco con la sua ampia terrazza ombreggiata, proporrà anche un ricco menù della tradizione, quello delle feste, tante le proposte tra cui scegliere: lasagne al forno, piadine farcite e cassoni artigianali, la mitica porchetta romagnola e di certo non potrà mancare la dolcissima e succosa fetta di cocomero!



Perle d'Acqua Park, il parco del benessere Termale di Riccione Terme è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18,30 fino al 6 settembre.