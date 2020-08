Calcio femminile: tegola per San Marino. Serio infortunio per il portiere Montanari

Sport

Repubblica San Marino

| 12:14 - 12 Agosto 2020

Francesca Montanari (foto FSGC).

Serio infortunio per Francesca Montanari, portiere della San Marino Academy. Nel corso dell’allenamento di lunedì pomeriggio, la calciatrice ha riportato un infortunio al ginocchio durante una fase di gioco. Seguiranno accertamenti da parte dello staff medico, ma i tempi di recupero non saranno brevi. Il Direttore Sportivo della San Marino Academy Ivan Zannoni è fin d’ora al lavoro per individuare un’alternativa all’estremo difensore che – insieme all’omologa Gloria Ciccioli – è stata tra le protagoniste della promozione in Serie A.



Venerdì si recupera l’amichevole con la Fiorentina



Inizialmente calendarizzata per sabato 1° agosto e poi slittata per ragioni logistiche, l’amichevole ufficiale tra San Marino Academy e Fiorentina si disputerà venerdì prossimo, 14 agosto 2020, presso l’impianto di Gatteo a Mare a partire dalle ore 17:30. La sfida alle vice campioni d’Italia sarà chiusa sia a pubblico che media. Dirigerà l’incontro Andrea Zanotti, coadiuvato da Davide Merciari e Davide Rignanese.



Intanto il Dipartimento Calcio Femminile della FIGC ha comunicato il programma della seconda e terza giornata di Serie A: il debutto casalingo della San Marino Academy sarà sabato 29 agosto presso lo Stadio di Acquaviva, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:45. La settimana successiva – domenica 6 settembre – le Biancoazzurre saliranno invece a Vinovo per mettersi a confronto con la Juventus, monopolista del calcio femminile italiano degli ultimi anni: anche in questo caso il fischio d’inizio dell’incontro è per le 17:45. Entrambe le partite saranno visibili in diretta su Tim Vision, al pari del debutto assoluto in massima serie delle Titane, atteso per domenica 23 agosto ad Empoli – sempre alle 17:45 -.