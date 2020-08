Il punto sui tornei del Tennis Club Viserba, Venustas e Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:11 - 12 Agosto 2020

Da sinistra: Emma Ferrini e Rubina De Ponti.

La sfida tra la riminese Emma Ferrini e Sofia Antonella Caldera, in programma questa sera alle 20, vale il titolo nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (1.000 euro di montepremi). Sono dunque la romagnola, portacolori del Circolo Tennis Baratoff di Pesaro, allieva della Pro Tennis School di Rivazzurra, che in semifinale ha vinto il derby sull’altra riminese Rubina De Ponti, e la giocatrice lombarda del Tennis Beinasco le protagoniste della finalissima del trofeo “Il Ritorno in Rosa”, organizzato dal Circolo bellariese. Si fermano in semifinale due giovani in piena ascesa, Rubina De Ponti ed Andrea Maria Artimedi, allieva della Galimberti Tennis Academy.



Semifinali: Ferrini (2.4, n.4)-Rubina De Ponti (2.4, n.1) 6-3, 6-2, Sofia Antonella Caldera (2.4, n.3)-Andrea Maria Artimedi (2.4) 6-3, 5-7, 6-2.



Nell’Open del Tc Viserba spazio alle 3° categoria



Avanza il torneo nazionale Open femminile del Tc Viserba (1.000 euro di montepremi). In bella evidenza sui campi di casa Chiara Giorgetti, si distingue anche un’altra giovanissima, Ludovica Ceccoli, portacolori del Tc Valmarecchia.



Tabellone di 3°, 1° turno: Susanna Franchini (3.5)-Martina Bartoli (4.6) 6-2, 6-2, Alice Stella (3.4)-Chiara Dal Pozzo (4.4) 6-2, 6-4, Martina Nadalini (3.4)-Sara Zaccaria (3.4) 6-1, 6-0, Chiara Giorgetti (3.3)-Elena Foglietti (3.3) 6-1, 6-1, Ludovica Ceccoli (3.5)-Maria Silvia Brighi (4.5) 6-3, 3-6, 10-8, Maria Veronica Granciu (4.1)-Anna Pierini (3.5) 2-6, 7-5, 10-5, Gloria De Santis (3.5)-Aurora Lombardi (4.1) 4-6, 6-1, 10-6. 2° turno: Eva Marie Erk Echeverri (3.3)-Francesca Perotti (3.4) 3-6, 6-2, 11-9, Carolina Orazi (3.4)-Sveva Azzurra Pansica (3.2) 7-5, 2-6, 10-5.



Scendono in campo i big sui campi del Circolo Tennis Cicconetti nel torneo di 3° (limitato al 3° gruppo) “Gelateria 3 Bis”



Concluso il tabellone di 4°, è ora il momento dei big sui campi del Ct Cicconetti dove è in corso un’edizione record, la quinta, del torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile, il trofeo “Gelateria 3 Bis”.



Risultati turno di qualificazione: Federico Cimatti (4.5)-Alessandro Pesaresi (4.1, n.24) 6-4, 6-3, Mauro Laffi (4.1, n.18)-Antonio Marmolaro (Nc) 6-2, 6-2, Augusto Massari (4.4)-Gustavo Bussinello (4.1, n.23) 6-4, 6-1, Andrea Bonetti (4.1, n.15)-Carlo Pareschi (4.3) 6-4, 1-6, 11-9, Andrei Matei Ganea (Nc)-Carlo Castelvetro (4.1, n.19) 6-3, 6-1, Mario Adriano Mereghetti (4.3)-Giacomo Baffoni (4.1, n.6) 6-0, 6-0, Michele Moroni (4.2)-Jacopo Montoneri (4.1, n.2) 7-5, 5-7, 14-12, Nicolò Balducci (4.1, n.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-3, 6-1, Daniele Bracci (4.1, n.21)-Francesco Mascarin (4.2) 6-2, 4-2 e ritiro, Francesco Buono (4.1, n.11)-Davide Galassi (4.2) 6-3, 6-3, Roberto Ugulini (4.4)-Lorenzo Massimo (4.1, n.4) 6-0, 6-2, Davide Maurizio Pianosi (4.1, n.7)-Michele Fiorini (4.4) 6-1, 6-3, Marco Di Marzo (4.4)-Matteo Macchia (4.1, n.8) 3-6, 6-4, 10-6. Passa anche Francesco Valente (4.2).