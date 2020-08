Torre Pedrera: trovano portafoglio con tanti soldi e lo restituiscono al proprietario

| 12:08 - 12 Agosto 2020

Hanno visto a terra un portafogli con una grossa cifra all’interno, ma non hanno pensato neanche per un momento di tenerselo, tanto che l’hanno subito consegnato a due steward del Comitato Turistico di Torre Pedrera che stavano passando di lì. Protagonista del gesto una famiglia del modenese al suo ultimo giorno di vacanza.

Ricevuto il portafogli gli steward hanno avvisato le forze dell’ordine. Mentre si stavano definendo le formalità del caso è arrivato il proprietario del portafogli, che lo aveva perso poco prima durante una passeggiata in risciò.



“Una bella storia a lieto fine - ha commentato il consigliere Enzo Zamagni - soprattutto grazie al servizio di controllo organizzato dal Comitato Turistico in collaborazione con l’associazione dei Carabinieri in congedo Rimini".