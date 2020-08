Volley, Nicola Virgili verso Perugia in prestito alla Sir Safety

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:31 - 12 Agosto 2020

Nicola Virgili.

Nicola Virgili da Bellaria a Perugia. Il giocatore è stato ingaggiato dalla Sir Safety dopo aver militato nella Dinamo Volley Bellaria. Fin da piccolo ha sempre fatto attività fisica.

Ha praticato tantissimi sport come ad esempio calcio, basket, nuoto, atletica e per fino ping pong.

Poi all'età di 15 anni nella stagione 2016/17, scoperto dalla coppia Sampaoli-Tuccelli, ha iniziato a giocare a pallavolo nelle giovanili di Bellaria, in U16 e U18.

Nelle stagioni successive 2017/18 e 2018/19 ha giocato in U18 e Serie D per poi, nella stagione 2019/20, salire in prima squadra cimentandosi in Serie C.

Ora la nuova avventura a Perugia.

Nicola infatti è stato ceduto in prestito secco per un anno alla Sir Safety Perugia compagine che si cimenta con la propria prima squadra, in Superlega.

Nicola giocherà nella serie B e Junior League, vetrina dei migliori giovani italiani.