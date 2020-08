San Marino, potenziato l'orario di apertura della farmacia di Città

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:02 - 12 Agosto 2020

Il Servizio Farmaceutico ISS, in accordo con il Comitato Esecutivo ha disposto, a partire già da mercoledì, l’ampliamento dell’apertura della farmacia di Città.



Il nuovo orario, deciso anche per cercare di accogliere le richieste degli operatori turistici del Centro Storico, prevede un potenziamento in termini di orari e giorni fino al 15 settembre, comprensivo anche di domeniche e festivi.



Nel dettaglio dal 12 al 22 agosto la farmacia di Città resterà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16, mentre dal 24 agosto al 15 settembre resterà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15.

Tutte le domeniche comprese nel periodo 12 agosto – 15 settembre, e le giornate festive del 15 agosto e del 3 settembre, l’orario di apertura sarà dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.



Dal 16 settembre sarà ripristinato invece, l’orario definito dal Congresso di Stato e concordato con le organizzazioni sindacali, che prevede l’apertura dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14:45.