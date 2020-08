Rimini, lavoro nero: otto persone impiegate irregolarmente scoperte dalla Finanza

Cronaca

Rimini

| 09:46 - 12 Agosto 2020

Lavoratori in nero nei pescherecci scoperti dalla Guardia di Finanza di Rimini. Il reparto della Stazione Navale, in collaborazione con l'ispettorato del Lavoro ha avviato uan serie di controlli proprio per contrastare il lavoro irregolare a bordo dei pescherecci. Sono 8 le persone impiegate in nero. Le Fiamme Gialle hanno inoltre comminato una serie di multe per un totale di circa 5mila euro ai datori di lavoro. Tra le violazioni la mancata comunicazione di inizio di rapporto di lavoro, erronea modalità di assunzione e non corretta registrazione nel libro unico del lavoro. In un caso un'attività di acquacoltura è stata sospesa: più del 20% dei lavoratori presenti era irregolare.



"La collaborazione tra il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "proseguirà anche nei prossimi mesi, al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori e degli operatori marittimi che ottemperano agli obblighi di legge e contro ogni forma di concorrenza sleale."