Rimini, il Principe Alberto di Monaco in visita alla città, tra arte e storia

| 08:33 - 12 Agosto 2020

Giornata riminese per Sua Altezza Serenissima Alberto di Monaco. Ospite della Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel, martedì pomeriggio ha visitato il centro storico di Rimini con il sindaco Gnassi nelle vesti di cicerone. La prima tappa di martedì pomeriggio è stata la visita al Cinema Fulgor poi il Teatro Galli e il Part, il museo d'arte moderna. Il Principe ha apprezzato quanto visitato, facendo molti commenti positivi. Ha firmato il libro d'oro "con gratitudine e tantissimi auguri", ha regalato alla città un libro sulla vita di Grace Kelly e una medaglia del Principato. Al Principe è stato dato in dono il Libro dei Sogni di Fellini.

La giornata riminese è poi proseguita nella terrazza del Grand Hotel per l'incontro-intervista con il giornalista Giovanni Terzi.