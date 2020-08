FOTO Scontro tra due auto, una si cappotta con dentro una coppia: lui in gravi condizioni

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:06 - 11 Agosto 2020

L'incidente in via Conca Vecchia, incrocio via Cupa. Foto ballante.

Verso le 16.30 del 11 agosto, in via Conca Vecchia, incrocio via Cupa, nel Comune di San Giovanni in Marignano, si è verificato un incidente stradale con feriti gravi. Subito allertati i soccorsi, sono giunte sul posto due ambulanze del 118 che poi facevano intervenire l'elisoccorso in quanto i due feriti, conducenti delle auto coinvolte, sono risultati entrambi di una certa gravità. Appena giunta sul posto, la pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano ha allertato i Vigili del Fuoco di Cattolica che sono subito intervenuti, in quanto la Panda, alimentata a metano, dopo essersi ribaltata, è rimasta rovesciata con le ruote in alto. Una volta stabilizzati i feriti, il medico dell'elisoccorso ha disposto il trasporto a Bufalini di Cesena del conducente dell'autovettura blu, mentre la donna, conducente della Panda, è stata portata via con l'ambulanza.

Ballante