Rimini Calcio: ecco il primo acquisto, il difensore ex Matelica Pupeschi Ha giocato tre campionati in C2 a inizio carriera, poi lunga e proficua militanza in Serie D

Sport Rimini | 17:22 - 11 Agosto 2020 Da sinistra il presidente Rota, il ds Tamai e il neo acquisto Pupeschi. Primo acquisto del nuovo Rimini targato Alfredo Rota. Ha firmato il difensore Niccolò Pupeschi, classe 1991, nato a Fiesole. Nelle ultime tre stagioni ha militato all'Aquila, al Follonica-Gavorrano, al Milano City, e al Matelica. Tra i professionisti, nel triennio 2011-14, Pupeschi ha vestito le maglie di Perugia e Poggibonsi, disputando tre campionati di C2. La sua carriera è proseguita in D con Lecco e Jolly Montemurlo, prima dell'approdo a L'Aquila. Pupeschi è un centrale impiegabile sia nella difesa a tre che in quella a quattro, all'occorrenza utilizzabile anche come terzino, ambidestro e bravo di testa. Si è formato nel settore giovanile dell'Empoli.