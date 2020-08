Calcio: Under 21 San Marino prepara doppia sfida con Repubblica Ceca e Grecia

Sport

Repubblica San Marino

| 16:33 - 11 Agosto 2020

Giocatori dell'Under 21 di San Marino durante una seduta d'allenamento (foto FSGC).

Cambio di “location” per la Nazionale Under 21, che dopo aver inaugurato il programma di agosto all’Ezio Conti di Dogana ha traslocato sul manto naturale di Serravalle B, dove rimarrà per tutta la settimana corrente. È lì, infatti, che ieri i ragazzi di Fabrizio Costantini – al lavoro per preparare la doppia gara interna con Repubblica Ceca e Grecia (2 e 6 settembre) – hanno sostenuto la quinta seduta del mese di agosto. Ed è sempre lì che si ritroveranno anche oggi e giovedì per completare il programma settimanale. Rispetto agli ultimi allenamenti, varia qualcosa nell’elenco dei 21 convocati. Si rivedono, in particolare, un paio di ragazzi che sono stati impegnati con il Tre Fiori per il turno preliminare di Champions League.



I CONVOCATI



Portieri: De Angelis Mirco, Colonna Davide.



Difensori: Averhoff Alvarez Samuel, Cevoli Michele, Contadini Andrea, Conti Giacomo, Franciosi Simone, Moretti Diego, Nanni Simone, Quaranta Filippo, Sartini Stefano, Tomassini Alberto, Tosi Alessandro.



Centrocampisti: Capicchioni Lorenzo, Ciacci Elia, Colonna Riccardo, Dolcini Federico, Liverani Alessandro, Raschi Jacopo, Valentini Giacomo.



Attaccanti: Piscaglia Paco.