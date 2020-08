Riccione: Comune chiede vendita all'asta della discoteca Nikka

Attualità

Riccione

| 14:53 - 11 Agosto 2020

L'immobile su cui sorge la discoteca Nikka.

Il Comune di Riccione chiede la vendita all'asta dell'immobile, ubicato in piazzale Azzarita, in qualità di principale creditore fiscale della procedura fallimentare della società Calderone srl tra i cui beni risulta lo stabile sede della discoteca Nikka.



Il fallimento della società Calderone srl è stato dichiarato il 30 gennaio 2012 dal Tribunale di Rimini. Dopo 8 anni, la procedura in cui il Comune di Riccione si è insinuato e risulta creditore fiscale per circa 300 mila euro, è ancora aperta e l'immobile di piazzale Azzarita non è stato mai messo all'asta.



L'amministrazione comunale di Riccione, evidenzia in un anota: "Sono note anche le varie vicende giudiziarie che si sono susseguite sul locale affidato al curatore giudiziario e poi preso in affitto dalla società della discoteca Nikka a cui il Comune di Riccione ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività visti gli esiti dei controlli effettuati dai quali risulta che l'immobile in questione, risulta privo del necessario nulla osta all'allaccio alla rete fognaria così come non risulta certificazione di conformità edilizia ed agibilità".



Inoltre, la polizia locale del Comune di Riccione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale. "Per il Comune di Riccione la messa all'asta dell'immobile sarebbe un'occasione per riqualificare un'area importante della città", spiega l'amministrazione comunale.