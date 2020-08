Cattolica: intonaco caduto dalla ex scuola Filippini, pedoni a rischio. Al via lavori

Attualità

Cattolica

| 13:31 - 11 Agosto 2020

Lavori all'esterno dell'ex scuola Filippini di Cattolica.

Lavori a Cattolica all'esterno dell'ex scuola media Filippini, edificio municipale che ospita gli uffici dei vigili urbani, i settori dei lavori pubblici, delle politiche sociali e dell'istruzione. È in atto, infatti, un intervento sull'esterno della costruzione finalizzato al ripristino del rivestimento e dell'intonaco ammalorato.



Da qualche tempo, nello specifico, si erano verificati piccoli distacchi la messa rendendo necessaria la messa in sicurezza del tratto di marciapiede prospiciente, ad angolo tra le vie XXIV maggio e Carlo Marx. Tale situazione aveva portato, in un primo momento, al transennamento dell'area al fine di scongiurare incidenti ai passanti. Una soluzione provvisoria che creava inevitabilmente disagio ai pedoni stessi, costretti ad attraversare la strada sul lato opposto, in attesa dei lavori di messa in sicurezza. Intervento che ha avuto avvio nei giorni scorsi con la posa del ponteggio di cantiere per tutta l'area interessata.

In particolare sull'esterno dell'edificio comunale sono previste una serie di operazioni che consistono in nell'eliminazione del rivestimento in listelli di cotto (in più punti distaccato), la formazione di rasatura con rete di supporto, la tinteggiatura, il ripristino dei ferri ammalorati al cornicione e dei plafoni marcapiano. La conclusione dei lavori è prevista per i primi giorni di settembre con il contestuale ripristino del normale passaggio per i pedoni sul marciapiede interessato.