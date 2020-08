Rimini Calcio: Alfredo Cardinale come direttore tecnico, atteso l'incontro

Sport

Rimini

15:13 - 11 Agosto 2020

Alfredo Cardinale.

Come anticipato da SportUp, il Rimini potrebbe riabbracciare Alfredo Cardinale, nelle ultime stagioni vice allenatore alla Savignanese, sia di Oscar Farneti, sia di Alessandro Mastronicola, neo tecnico del Rimini. Cardinale svolgerà il ruolo di direttore tecnico, al fianco del direttore sportivo Pietro Tamai. Nelle prossime ore si terrà l'incontro che servirà per mettere tutto nero su bianco.



Il ds Tamai è al lavoro febbrilmente in queste ore per definire i primi acquisti del Rimini che verrà. Scotti, tra i pali, verrà affiancato da un portiere under in uscita: sono almeno tre i nomi nella lista di Tamai, con trascorsi nel campionato Primavera. Per quel che riguarda i giocatori over, atteso l'incontro con il centrocampista Montanari, che farà parte della rosa della prossima stagione assieme a Simoncelli.