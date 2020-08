Comune di Cattolica bloccò 110mila euro per Aeradria. Il Tar: decisione legittima

Attualità

Cattolica

| 12:45 - 11 Agosto 2020

Municipio di Cattolica.

Il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso promosso da Crédit Agricole contro il Comune di Cattolica, che nel 2013 annullò in autotutela amministrativa due delibere di Giunta del 2005 e del 2010. Le delibere approvavano un piano di promozione commerciale dell'Aeroporto di Rimini (allora gestito da Aeradria) stanziando 110.320 euro. Il ricorso di Crédit Agricole (all'epoca Banca Carim) è stato dichiarato inamissibile in quanto l'istituto di credito, semplice creditore di Aeradria, non era legittimato ad agire per conto della stessa davanti al Tar. Nel merito la sentenza ha comunque ritenuto che il Comune di Cattolica "abbia correttamente applicato la normativa avendo annullato un mero piano di attività promozionale". Tale piano demandava l'effettiva assunzione di spesa a successive determine dirigenziali mai adottate, anche al fine di evitare l'elargizione di indebiti contributi e del rispetto dei regolamenti comunali. L'atto di annullamento, ha anche riconosciuto il Tar, era conforme al pubblico interesse. A monte del piano promozionale non vi era alcun obbligo contrattuale di sovvenzionamento ed era vietato quale aiuto di Stato ad Aeradria.