Vendita biglietti per la sagra Malatestiana, un lettore: "disorganizzazione"

| 12:32 - 11 Agosto 2020

Un nostro lettore segnala criticità relativamente alla vendita di biglietti per la Sagra Malatestiana, parlando di disorganizzazione nella distribuzione dei biglietti. «Ore di attesa per nulla. Poi tornato a casa e prenotati on line, con vincoli di sistema che impedivano ogni qualsivoglia di scelta ad esempio prenotare con "congiunti" nello stesso palco, cosa invece permessa dal botteghino. Oppure richiedere la riduzione per gli over 65. Sarà il caso di riorganizzare il tutto, all'altezza degli spettacoli proposti e con un sistema che privilegi l'accoglienza». Il nostro lettore aggiunge: «Stamane (martedì 11 agosto) mi sono recato alla biglietteria per modificare la situazione ma non è possibile. Chi prenota on Line non può modificare nulla». Il nostro lettore segnala infine file alla biglietteria.