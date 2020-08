Verso la conclusione sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale di 3

Sport

Rimini

12:27 - 11 Agosto 2020

Sui campi del Ct Cicconetti dove è in corso un’edizione record, la quinta, del torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile, il trofeo “Gelateria 3 Bis”, si avvia alla conclusione il tabellone di 4°. In grande evidenza sui campi di casa il giovanissimo (è ancora Under 11) Dennis Ciprian Spircu, tra i i più forti in Italia nella sua categoria, allievo della scuola agonistica del Ct Cicconetti.



Risultati 2° e 3° turno



Michele Moroni (4.2)-Paolo Cavatorta (4.3) 6-2, 6-1, Simone Cicognani (4.2)-Erik Villano (4.4) 6-1, 6-2, Francesco Cucchia (4.2)-Roberto Ugulini (4.4) 6-2, 6-1, Mario Adriano Mereghetti (4.3)-Piero Greco (4.2) 6-1, 6-1, Michele Fiorini (4.4)-Giovanni Fabiani (4.2) 7-5, 6-1, Marco Di Marzo (4.4)-Armando Sorrentino (4.2) 6-4, 4-6, 10-3, Dennis Ciprian Spircu (4.4)-Giacomo Acquadro (4.2) 6-2, 1-6, 10-6, Davide Galassi (4.2)-Davide Mancini (4.4) 6-1, 6-1, Carlo Alberto Brunelli (4.2)-Elia Michelangelo Cicognani (4.4) 6-4, 6-0, Adriano Ianniello (4.2)-Matteo Leardini (4.3) 6-0, 6-2, Carlo Pareschi (4.3)-Fulvio Ruggiero (4.5) 6-3, 6-4, Marco Tomasini (Nc)-Pietro Bugli (4.3) 4-6, 6-1, 10-5, Francesco Valente (4.2)-Lorenzo Spotti (Nc) 6-1, 6-0, Antonio Marmolaro (Nc)-Amerigo Vitali (4.3) 6-1, 6-2, Andrei Matei Ganea (Nc)-Leonardo Montinari (4.3) 6-1, 6-0, Francesco Mascarin (4.2)-Massimiliano Grisanti (Nc) 4-6, 6-4, 10-4, Silvio Raimondi (4.3)-Mauro Della Vittoria (Nc) 6-3, 3-6, 10-4, Augusto Massari (4.4)-Massimiliano Pezzi (4.2) 6-0, 7-6, Federico Cimatti (4.5)-Paolo Barzanti (4.3) 1-6, 7-5, 10-8. Turno di qualificazione: Lorenzo Marchioni (4.1, n.5)-Edoardo Ceccarelli (4.2) 6-2, 1-6, 10-4, Davide Pierini (4.3)-Gregorio Valducci (4.1, n.9) 6-0, 1-6, 10-6, Roberto Bianchi (4.3)-Lorenzo Accreman (4.1, n.1) 4-6, 6-4, 10-6, Matteo Sirena (Nc)-Giacomo Chiabrando (4.3) 6-0, 6-0. Passa anche Paolo Raffaelli (4.1, n.13).