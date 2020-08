Cinema all'aperto a San Clemente: tre film proiettati nei mercoledì d'agosto

Eventi

| 12:20 - 11 Agosto 2020

Una scena del film L'uomo che comprò la luna.

A San Clemente, in piazza Mazzini, ritorna il cinema all'aperto con tre mercoledì dedicati alla settima arte: sul grande schermo in piazza (inizio proiezioni ore 21.15, ingresso gratuito) film per tutti i gusti e tutte le età, proposte dal Comune di San Clemente con l'organizzazione artistica curata dal critico cinematografico Paolo Pagliarani. Le proiezioni vengono effettuate in totale sicurezza ed in pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.



Mercoledì 12 agosto è in programma il curioso e divertente L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, già regista de "L'arbitro", con Jacopo Cullin, Stefano Fresi e Francesco Pannofino, bizzarra commedia ambientata in Sardegna dove un uomo ha comprato la luna per l'amata e, nonostante le indagini di un agente segreto in incognito, sembra tutto regolare.



Per mercoledì 19 agosto è in cartellone una serata per tutta la famiglia con il film d'animazione Piccolo grande eroe di Colin Brady, storia di un ragazzo che trova una mazza da baseball prodigiosa ed una pallina irriverente che lo aiuteranno a credere in se stesso. Il film è stato l'ultimo contributo al cinema da parte di Christopher Reeve, lo sfortunato interprete di "Superman" che assieme alla moglie ha prodotto questo cartone animato poco prima della scomparsa.



Mercoledì 26 agosto un'altra serata nel segno della commedia con il film argentino Il mio capolavoro di Gaston Duprat, storia di un gallerista sul lastrico e di un'artista senza memoria, tra truffe ed inganni.



Per informazioni 338/5712759 oppure sulla pagina Facebook Fotogrammi