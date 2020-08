Tennis: sfide combattute ai quarti del trofeo "Il ritorno in rosa"

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:29 - 11 Agosto 2020

Emma Ferrini.

Vanno in scena questa sera (martedì 11 agosto) le semifinali nel torneo nazionale Open femminile, il trofeo “Il Ritorno in Rosa” (1.000 euro di montepremi), organizzato dal Circolo Tennis Venustas. Brillano le riminesi Rubina De Ponti (n.1) ed Emma Ferrini, di fronte questa sera alle 19 per un posto in finale, ed Andrea Maria Artimedi, allieva della Galimberti Tennis Academy, che alle 20.30 sfida per l’altro posto in finale Sofia Antonella Caldera, dopo aver superato facilmente nei quarti la cesenate Annagiulia Danesi (Tc Riccione).



Quarti: Rubina De Ponti (2.4, n.1)-Linda Canestrari (2.8) 7-5, 6-1, Emma Ferrini (2.4, n.4)-Alice Monducci Delucca (2.6) 6-2, 6-0, Sofia Antonella Caldera (2.4, n.3)-Giorgia Di Muzio (2.7) 2-6, 6-2, 6-4, Andrea Maria Artimedi (2.4)-Annagiulia Danesi (3.1) 6-1, 6-1.