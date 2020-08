La storia e le curiosità delle strade riminesi, incontro con lo scrittore Oreste Delucca

Eventi

Rimini

| 11:26 - 11 Agosto 2020

L'interno della cineteca di Rimini.

Sarà Oreste Delucca, giovedì 13 agosto, ore 21.30, nella Sala della Cineteca, a chiudere la rassegna “Libri da queste parti”.

I nomi raccontano le storie delle città, e ben lo sa Oreste Delucca, Sigismondo d’oro 2013, da oltre cinquant’anni impegnato nello studio delle fonti d’archivio per documentare la città e il suo territorio. L’autore presenterà e mostrerà le immagini del libro "Toponomastica riminese: i nomi dei luoghi raccontano la nostra storia" (Luisè, 2019), conducendo i partecipanti alla scoperta delle origini di toponimi, ma anche di tanti episodi e storie cittadine nascoste. Non saranno tralasciati aneddoti piacevolmente scherzosi, come quello sulla purtroppo scomparsa “pietra dei maldicenti”, apposta sulla cantonata fra le attuali Piazza Cavour e Corso d’Augusto, con evidente disprezzo per gli sfaccendati che vi si davano convegno, o della “pietra dei falliti”, sempre nell’attuale Piazza Cavour, presso il Palazzo pubblico, dove nel Medioevo gli ufficiali conducevano i debitori sul detto pietrone. Qui lo ponevano ‘a culo nudo’ sul pietrone per tre volte, facendogli gridare: cedo bonis, cedo bonis, cedo bonis. A presentarlo sarà l’editore Giovanni Luisè.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.