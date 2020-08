Attualità

Rimini

| 11:01 - 11 Agosto 2020

Le auto parcheggiate vicino a piazzale Kennedy.

Ancora parcheggi non autorizzati in zone limitrofe ad aree riqualificate. Un nostro lettore ha inviato delle immagini in redazione che riguardano l'area di Marina Centro / Piazzale Kennedy. Diverse auto sostano in zone che non sono sicuramente dei parcheggi.









