Rimini, macchia di gasolio, scooter scivola, lievi ferite per due ragazzi

Cronaca

Rimini

| 10:35 - 11 Agosto 2020

Lo scooter coinvolto nell'incidente.

Gasolio sull'asfalto, scooter scivola, feriti leggermente due ragazzi. E' successo nella prima serata di lunedì verso le 20.40 all'altezza della nuova rotonda Valentini sulla Statale Adriatica a Rimini. Una perdita di liquido che ha reso il fondo stradale scivoloso e che ha fatto perdere il controllo allo scooter. A bordo del mezzo due ragazzi che, fortunatamente, hanno riportato solo delle abrasioni. Sul posto personale del 118 con un'ambulanza che ha soccorso i giovani che non sono voluti poi andare al pronto soccorso. Per la messa in sicurezza e la pulizia della carreggiata è intervenuta la Polstrada.