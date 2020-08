Successo per il Juventus Summer Camp al Garden Rimini, oltre 50 ragazzi tra 7 e 16 anni

Sport

Rimini

| 09:46 - 11 Agosto 2020

Lo staff dello Juventus Summer Camp.

Grande successo e partecipazione di ragazzi per il primo Juventus Summer Camp organizzato dal Garden andato in scena dal 27 al 31 luglio sul sintetico di Bellariva. In campo sono scesi più di 50 bambini/ragazzi provenienti da diverse regioni italiane (oltre ad alcuni riminesi) agli ordini dello staff tecnico di tre allenatori provenienti direttamente dal settore giovanile bianconero, affiancati da due allenatori Garden.



Il direttore del camp Alex Tirabello insieme a Marco Schipa, Lorenzo Niello (tecnico Juventus under 8), Michele Pieri e Diego Pratelli, ha tenuto impegnati i ragazzi secondo i principi della scuola Juventus fatti di divertimento e tanta tecnica negli allenamenti programmati con un doppio turno mattina e pomeriggio.



Diverse le attività svolte a seconda dell’età dei partecipanti che andava dai 7 anni del più giovane ai 16 del più grande, tutti in campo con il kit ufficiale Juventus composto da maglia prima squadra, pantaloncini e calzettoni.



“Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione del camp – commentano dal Garden – è per noi un orgoglio e un prestigio poterci affiancare ad una società così importante. Visto il grande successo crediamo ci siano i presupposti per organizzare altre edizioni, nel frattempo ci prepariamo al meglio per la stagione calcistica della Scuola Calcio, in partenza a settembre e sempre targata Juventus”.