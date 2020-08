Controllo al parco a Riccione, due 18enni denunciati per ricettazione

Cronaca

Riccione

| 09:14 - 11 Agosto 2020

Fermati al parco per un controllo, finiscono denunciati per ricettazione. Due 18enni originari di Perugia sono stati fermati lunedì mattina a Riccione al parco Giovanni Paolo II dalla Polizia Locale. Gli agenti li hanno trovati in possesso di due cellulari e di altri documenti non loro. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato che ha approfondito i controlli scoprendo che si trattava di oggetti rubati ai danni di due giovani in distinti episodi: uno in una discoteca di Senigallia, l'altro nel parco Giovanni Paolo II a Riccione. I proprietari sono rientrati in possesso del maltolto e i due 18enni sono stati denunciati per ricettazione.