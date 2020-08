Rimini, lascia i figli sul terrazzo e va a fare la spesa, madre denunciata

Cronaca

| 07:50 - 11 Agosto 2020

Lascia i suoi quattro figli piccoli soli in casa ed esce. Denunciata una riminese. I fatti sono accaduti lunedì nel primo pomeriggio. L'allarme è scattato quando i vicini di casa hanno sentito piangere i bambini, di età compresa tra i due e i cinque anni. Tre di loro erano stati chiusi fuori sul terrazzo, un altro era in casa. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia. I piccoli sono stati recuperati dai pompieri mentre personale del 118 si è occupato delle loro condizioni di salute, in generale buone. La madre è stata rintracciata dalla Polizia dopo poco e ha dichiarato di essersi allontanata solo per fare la spesa. La donna è stata denunciata per abbandono di minore.