Faceva il pieno di benzina all'amante a spese dell'azienda: 46enne in manette

Cronaca

Rimini

| 19:26 - 10 Agosto 2020

Arresto Polizia di Rimini, foto di repertorio.

Fermato a Rimini dalla Polizia di Stato per un controllo, è risultato che doveva scontare una condanna di un anno, oltre al pagamento di una pena pecuniaria rappresentata da una multa di 400 euro, per appropriazione indebita. Cosi’ l’uomo, un rumeno di 46 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Rimini. Secondo quanto emerso, i reati sono stati commessi nel 2012. Con la carta carburante dell'azienda in cui lavorava, il rumeno faceva il pieno di benzina nell'auto dell'amante a spese dell'azienda. L'uomo, in vacanza a Rimini, fermato per caso dagli agenti, ha tentato di minimizzare e far credere che fosse tutto a posto, ma a nulla sono valse le giustificazioni.